Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir" - Son Dakika

Trump'ın doktoru Sean Conley: "Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir"

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, Başkanın durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir" dedi.

Trump'ın doktoru Sean Conley:

ABD Başkanı Donald Trump'ın doktoru Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, Başkanın durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine Covid-19 tedavisi devam ediyor. Doktorlar bugün hastane önünde Trump'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişmeleri açıkladı. Doktor Sean Conley bugün yaptığı açıklamada, "Son görüştüğümüzden bu yana başkanın durumu iyiye gidiyor. Tabi ki bu kadar yakından takip edilen bir hastada iniş ve çıkışlar oluyor. Her veriyi değerlendiriyoruz. Başkanın oksijen seviyelerinde iki kez düşüş yaşandı" dedi.

Cuma günü sabah saatlerinde başkanın oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını dile getiren Conley, Başkan Trump'a oksijen desteği verildiğini aktardı. Doktor Conley, oksijen desteğinin ardından ilerleyen saatlerde gözlem kapasitesini arttırmak ve daha detaylı gözlem yapabilmek için hastaneye geldiklerini açıkladı. Dün de başkanın oksijen seviyesinde düşüş yaşandığını aktaran Conley, bu düşüşte ise oksijen desteğine ihtiyaç duyulmadığını belirtti. Şu an için başkanın oksijen seviyesinin yüzde 98 seviyesinde bulunduğu ifade eden Doktor Conley, Trump'ın solunum yollarında endişe verici bir durum olmadığını açıkladı. Conley, başkanın sürekli maske taktığını belirterek, kendilerinin de koruyucu kıyafetler giydiklerini aktardı. Doktor Conley, son olarak ise Başkan Trump'ın yarın Beyaz Saray'a dönebilme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Trump'ın tedavisi ile ilgilenen Doktor Sean N. Dooley ise yaptığı açıklamada, başkanın durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, Trump'ın Cuma gününden bu yana ateşinin olmadığını, nefes alışverişinin normal olduğunu, ayakta olduğunu ve diğer organlarının da olması gerektiği gibi çalıştığını dile getirdi.

John Hopkins Tıp Merkezinden Doktor Brian Garibaldi ise, Trump'a ikinci doz Remdesevir verildiğini belirterek, olası yan etkilere karşı gözlemi sürdürdüklerini ve şu ana kadar bir yan etki görmediklerini açıkladı. Garibaldi, "Bugün iyi. Yemeğini yedi ve mümkün olduğunca yatak dışında hastanedeki başkanlık bölümünde çalışıyor. Sağlık durumu aynı şekilde ilerlerse en erken yarın taburcu edilmesini planlayabiliriz" dedi.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)

Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir
Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir
Trump'ın doktoru Sean Conley: Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump'ın doktoru Sean Conley: 'Başkan Trump yarın Beyaz Saray'a dönebilir' - Son Dakika


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