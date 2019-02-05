Trump'ın Dünya Bankası başkan adayı David Malpass
54 dakika önce
Trump, Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i Dünya Bankası başkanlığına aday göstermeye hazırlanıyor.
Trump
, Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i Dünya Bankası
başkanlığına aday göstermeye hazırlanıyor. Malpass, Dünya Bankası'nın, artık yeterince varlıklı olduğunu düşündüğü Çin
'e borç vermeyi durdurmasını savunuyordu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:56
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