Son Dakika Haberleri: Trump'ın Dünya Bankası başkan adayı David Malpass

Trump'ın Dünya Bankası başkan adayı David Malpass

54 dakika önce

Trump, Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i Dünya Bankası başkanlığına aday göstermeye hazırlanıyor.

Trump'ın Dünya Bankası başkan adayı David Malpass, System.String[]
Trump, Hazine Bakanlığı kıdemli yetkilisi David Malpass'i Dünya Bankası başkanlığına aday göstermeye hazırlanıyor. Malpass, Dünya Bankası'nın, artık yeterince varlıklı olduğunu düşündüğü Çin'e borç vermeyi durdurmasını savunuyordu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:56 

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya Bankası, Ekonomi
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