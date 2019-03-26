Trump'ın duvarına 1 milyar dolarlık fon
36 dakika önce
Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için bütçesinden 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.
Pentagon, Trump
'ın Meksika
duvarı için bütçesinden 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22
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