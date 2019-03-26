Son Dakika Haberleri: Trump'ın duvarına 1 milyar dolarlık fon

Trump'ın duvarına 1 milyar dolarlık fon

36 dakika önce

Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için bütçesinden 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.

Trump'ın duvarına 1 milyar dolarlık fon, System.String[]
Pentagon, Trump'ın Meksika duvarı için bütçesinden 1 milyar dolar harcayacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:22 

Meksika, Donald Trump, Ekonomi
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