Son Dakika Haberleri: "Trump'ın ek vergilerle ilgili kararı Çinli liderle yapılacak toplantının sonucuna bağlı"
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"Trump'ın ek vergilerle ilgili kararı Çinli liderle yapılacak toplantının sonucuna bağlı"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarının sonlandırılmasına dair Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için ön koşulu olmadığı duyuruldu. Çin'den ithal edilen ürünlere yeni vergilerin getirilmesininse halen Trump'ın gündeminde olduğu aktarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarının sonlandırılmasına dair Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için ön koşulu olmadığı duyuruldu.

Açıklamayı yapan Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin'den ithal edilen ürünlere yeni ek vergilerin getirilmesininse halen Trump'ın gündeminde olduğunu ifade etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:23 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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