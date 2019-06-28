"Trump'ın ek vergilerle ilgili kararı Çinli liderle yapılacak toplantının sonucuna bağlı"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşlarının sonlandırılmasına dair Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için ön koşulu olmadığı duyuruldu. Çin'den ithal edilen ürünlere yeni vergilerin getirilmesininse halen Trump'ın gündeminde olduğu aktarıldı.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:23
(ABD) Başkanı Donald Trump
'ın ticaret savaşlarının sonlandırılmasına dair Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile görüşmek için ön koşulu olmadığı duyuruldu.
Açıklamayı yapan Beyaz Saray
ekonomi danışmanı Larry Kudlow, Çin'den ithal edilen ürünlere yeni ek vergilerin getirilmesininse halen Trump'ın gündeminde olduğunu ifade etti.
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