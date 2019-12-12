Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den 'çok güçlü ve dirençli' yorumu - Son Dakika

Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu

6 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildiği için tepki gösterdiği iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında "çok güçlü ve dirençli bir genç kadın" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, ABD Başkanı Donald Trump'ın Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçildiği için tepki gösterdiği iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında "çok güçlü ve dirençli bir genç kadın" değerlendirmesinde bulundu.

Haq, günlük basın brifinginde, Trump'ın iklim aktivisti Thunberg'e yönelik eleştirisine ilişkin sorulara yanıt verdi.

BM'nin Thunberg'in çalışmalarına çok fazla saygı duyduğunu belirten Haq, "Çok güçlü ve dirençli bir genç kadın. Genel Sekreter sadece Thunberg değil, iklim değişikliğiyle mücadele için seferber olan tüm gençlerin faaliyetlerinden son derece memnun." dedi.

ABD Başkanı Trump, 16 yaşındaki Thunberg'in Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmesini "gülünç" olarak nitelendirmiş, Twitter hesabından konuyla ilgili paylaştığı mesajda, "Greta önce öfke kontrolü sorunuyla başa çıkmalı, sonra bir arkadaşıyla eski usul güzel bir filme gitmeli. Sakin ol Greta, sakin ol." ifadelerini kullanmıştı.

Thunberg ise Trump'ın paylaşımının ardından Twitter hesabının profil bölümünü, "Öfke kontrolü sorunuyla başa çıkan bir ergen. Şu anda bir arkadaşıyla sohbet edip eski usul güzel bir film izliyor." şeklinde değiştirmişti.

Greta Thunberg, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için ülkesi İsveç'te başlattığı haftalık okul greviyle adını duyurmuştu. Grev, 100'e yakın ülkede benzeri eylemlere ilham vermişti. İsveçli genç kız, 2019 boyunca katıldığı konferanslar ve uluslararası toplantılarda yaptığı konuşmalarla dünya basınının gündeminde yer almıştı.

Birleşmiş Milletler, Greta Thunberg, Donald Trump, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trump'tan yeni kararname: Yahudilik etnik grup olarak tanımlandı, İsrail'i boykot suç sayılabilecek
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Trump da Obama da Ağrılı Trump'tan "yılın kişisi" seçilen iklim aktivisti Greta'ya: Öfke yönetimi sorununu çözmeli Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden

Son Dakika Haberleri
04:12 Kadıköy'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
04:12 Libya hükümet güçleri: "Hafter'in saldırısını püskürtmeye hazırız" - Son Dakika
03:51 Yol bakım çalışmasını fark etmeyen sürücü bariyerlere çarptı 4 yaralı - Son Dakika
03:46 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
03:44 Apartmanın elektrik panosunda yangın: Mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı - Son Dakika
00:46 Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin "soykırım" kararına sert tepki: Tarihin utanç verici örneklerinden - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 04:26:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın eleştirdiği iklim aktivisti Greta Thunberg'e BM'den "çok güçlü ve dirençli" yorumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]