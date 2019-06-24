Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor
1 saat önce
Fed'in "ne yaptığını bilmediğini" savunan Trump, Fed'i inatçı bir çocuğa benzetti.
Fed
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23
'in "ne yaptığını bilmediğini" savunan Trump, Fed'i inatçı bir çocuğa benzetti.
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