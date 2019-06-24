Son Dakika Haberleri: Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor
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Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor

1 saat önce

Fed'in "ne yaptığını bilmediğini" savunan Trump, Fed'i inatçı bir çocuğa benzetti.

Trump'ın eleştirileri sürüyor: Fed ne yaptığını bilmiyor, System.String[]
Fed'in "ne yaptığını bilmediğini" savunan Trump, Fed'i inatçı bir çocuğa benzetti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:23 
Fed, Donald Trump, Ekonomi
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