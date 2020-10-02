Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı - Son Dakika
BBC

Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hicks, Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile canlı televizyon tartışmasının yapıldığı Ohio'ya giderken, Trump ile birlikte Air Force One adlı başkanlık uçağındaydı.

Beyaz Saray Muhabirleri, Hicks'in aynı zamanda başkanla birlikte Marine One adlı helikoptere de bindiğini bildirdi.

31 yaşındaki Hicks, ABD yönetiminde koronavirüs görülen isimlerin, başkana en yakın olanı.

Hicks, Air Force One uçağına maske takmadan binerken görüntülenmişti. Ayrıca, ertesi gün Trump ile birlikte Minnesota'daki seçim mitingine gitti.

Beyaz Saray, başkanla yakın temas halinde olan herkese günlük koronavirüs testi yapıyor.

Trump ise genelde maske takmıyor ve sık sık danışmanlarıyla sosyal mesafeyi ihlal eder halde görüntüleniyor.

Hicks, Beyaz Saray'da İletişim Direktörü olmadan önce, Trump kampanyasının sözcüsüydü.

Mart 2018'de Fox kanalında baş iletişim yetkilisi olmak için görevinden ayrılan Hicks, daha sonra geçen Şubat ayında Beyaz Saray'a geri döndü.

Hope Hicks kimdir?

Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Air Force One, Donald Trump, Beyaz Saray, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 04:12

Son Dakika Dünya Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi         
22:45
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor         
16:28
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu         
13:29
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü         
10:45
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:09
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada Ermeni askerlerini taşıyan konvoy Türk SİHA'sı ile yerle bir edildi! O anlar kamerada         
02:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 05:35:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei