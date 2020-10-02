Trump'ın en yakın danışmanlarından birinde koronavirüs çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın danışmanlarından biri olan Hope Hicks'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hicks, Demokrat Partili rakibi Joe Biden ile canlı televizyon tartışmasının yapıldığı Ohio'ya giderken, Trump ile birlikte Air Force One adlı başkanlık uçağındaydı.

Beyaz Saray Muhabirleri, Hicks'in aynı zamanda başkanla birlikte Marine One adlı helikoptere de bindiğini bildirdi.

31 yaşındaki Hicks, ABD yönetiminde koronavirüs görülen isimlerin, başkana en yakın olanı.

Hicks, Air Force One uçağına maske takmadan binerken görüntülenmişti. Ayrıca, ertesi gün Trump ile birlikte Minnesota'daki seçim mitingine gitti.

Beyaz Saray, başkanla yakın temas halinde olan herkese günlük koronavirüs testi yapıyor.

Trump ise genelde maske takmıyor ve sık sık danışmanlarıyla sosyal mesafeyi ihlal eder halde görüntüleniyor.

Hicks, Beyaz Saray'da İletişim Direktörü olmadan önce, Trump kampanyasının sözcüsüydü.

Mart 2018'de Fox kanalında baş iletişim yetkilisi olmak için görevinden ayrılan Hicks, daha sonra geçen Şubat ayında Beyaz Saray'a geri döndü.

Hope Hicks kimdir?