Son Dakika Haberleri: Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar
Son Dakika Dünya Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar

11 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki durum ile ilgili yazdığı mektubun yankıları devam ediyor. euronews Türkçe olarak sosyal medyaya yansıyan yerli ve yabancı bazı paylaşımları sizler için derledik.

Trump'ın Erdoğan mektubu sonrası sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Suriye'deki durum ile ilgili yazdığı mektubun yankıları devam ediyor.


Diplomatik nezaket kurallarından tamamen uzak olan mektubun üslubu ve içeriğine ilişkin sosyal medyada yerli ve yabancı analistlerin ilginç paylaşımları da dikkat çekiyor.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:27 
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