Trump'ın Eski Avukatı Cohen'den Ağır Suçlamalar: 500 Kez Tehdit İsteğinde Bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede, Trump'a ağır suçlamalar yöneltti.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede, Trump'a ağır suçlamalar yöneltti. Cohen, "Trump, bu başkanlığı kendi şirketini büyütmek için istedi, ülkesi için değil. Hiçbir zaman bu ülkeyi yönetmek gibi bir niyeti ya da isteği olmadı" dedi.

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