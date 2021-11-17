Trump'ın eski danışmanı Bannon, hakkındaki "Kongreyi tahkir" suçlamasını reddetti - Son Dakika

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, hakkındaki "Kongreyi tahkir" suçlamasını reddetti.

Washington DC'de yarın tekrar hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Bannon, bugün Yargıç Carl Nichols'a bir not gönderdi.

Bannon, söz konusu notta hakkındaki "Kongreyi tahkir" suçlamasını reddettiğini ve hakkındaki suçlamaların mahkemede okunmasına gerek olmadığını belirtti.

Adalet Bakanlığı Bannon'a dava açmıştı

ABD Adalet Bakanlığından 12 Kasım'da yapılan açıklamada, 6 Ocak Kongre olaylarını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesinin ifade çağrısı ve belge talebine yanıt vermemesi nedeniyle Bannon hakkında "Kongreyi tahkir" suçuyla dava açıldığı belirtilmişti.

ABD Kongresindeki olaylara yönelik soruşturma için kurulan komitenin, 23 Eylül'de Bannon'ı ifadeye, 7 Ekim'e kadar ise istenilen belgeleri teslim etmeye çağırdığı ancak yanıt alamadığı için davayı "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla Adalet Bakanlığına havale ettiği aktarılmıştı.

Bannon FBI'a teslim olmuştu

Bannon, 15 Kasım'da FBI'a teslim olurken sosyal medyadan canlı yayın yapmış ve "Biden rejimini her geçen gün daha da parçalıyoruz. Sizlerin gürültüye değil, mesaja odaklanmasını istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

Aynı gün hakim önüne çıkan Bannon serbest bırakılmış ancak kendisine birtakım kısıtlamalar getirilmişti.

Bannon, her hafta imza verecek, pasaportunu federal yetkililere teslim edecek ve şehirden ayrılması durumunda bildirim yapacak, ülke dışına çıkmak için de mahkemeden izin alacak.

"Kongreyi tahkir" suçu

ABD kanunlarına göre, "Kongreyi tahkir" suçunu işleyen kişiler 1 ila 12 ay hapis cezası alabiliyor ancak bu karmaşık ve zorlu süreç nadiren cezayla sonuçlanıyor.

Bunun için Bannon'ın soruşturmada ifade vermeyerek "Kongreyi tahkir" ettiğine dair raporunun komiteden çıkmasından sonra Temsilciler Meclisince onaylanması, ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi tarafından Columbia Bölgesi Savcılığına sunulması gerekiyor.

Söz konusu komite, geçen ay aralarında Bannon'ın da olduğu, Trump'a yakın çok sayıda isme Kongrede ifade verme ve ellerindeki belgeleri sunma yönünde çağrıda bulunmuştu.

Eski Başkan Trump ise özel komiteyi dava etmiş, komitenin Demokratların Cumhuriyetçilere karşı bir hilesi olduğunu öne sürmüştü.