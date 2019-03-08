Trump'ın Eski Kampanya Başkanına Hapis Cezası
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya
'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması kapsamında, ortaya çıkan mali suçlardan dolayı, ABD Başkan Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort yargılanıyordu. ABD Virginia
Bölge Mahkemesinde görülen davada, Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Manafort'ın 50 bin dolar para cezası ve 24 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Manafort'ın vergi ve banka sahtekarlığı, yabancı banka hesabını ifşa etmek suçlarından mahkum edildiği açıklandı.
(Hasan Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:16 Kaynak: İHA
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