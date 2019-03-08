Son Dakika Haberleri: Trump'ın Eski Kampanya Başkanına Hapis Cezası

Trump'ın Eski Kampanya Başkanına Hapis Cezası

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trump'ın Eski Kampanya Başkanına Hapis Cezası, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort, yargılandığı mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması kapsamında, ortaya çıkan mali suçlardan dolayı, ABD Başkan Donald Trump'ın eski kampanya başkanı Paul Manafort yargılanıyordu. ABD Virginia Bölge Mahkemesinde görülen davada, Manafort 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Manafort'ın 50 bin dolar para cezası ve 24 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti. Manafort'ın vergi ve banka sahtekarlığı, yabancı banka hesabını ifşa etmek suçlarından mahkum edildiği açıklandı.

(Hasan Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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