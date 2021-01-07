Trump'ın Facebook ve Instagram hesapları Biden'ın yeminine kadar askıya alındı - Son Dakika

Facebook'un Kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının askıya alınma süresinin seçilmiş Başkan Joe Biden yemin edene kadar uzatıldığını belirtti.

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Facebook, dün yaşanan Kongre Binası baskının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook hesabının 24 saat süreliğine askıya alındığını belirtmişti. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının seçilmiş Başkan Joe Biden yemin edene kadar 2 hafta süre ile askıya alındığını duyurdu. Zuckerberg, "Bu süreçte Başkan Trump'ın hizmetimizi kullanmaya devam etmesine izin vermenin risklerinin çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, kendisinin Facebook ve Instagram hesaplarına koyduğumuz engeli süresiz olarak veya en azından önümüzdeki iki hafta boyunca sürecek olan iktidar geçişi barışçıl bir şekilde tamamlanana kadar uzatıyoruz" dedi.

"Politikamızı ciddi şekilde ihlal etti"

Facebook tarafından dün yapılan açıklamada ise, Trump'ın hesabının 24 saat boyunca kilitlendiği belirtilmiş, "Başkan Trump'ın hesabı, 2 Facebook politikasını ihlal ettiği için 24 saatliğine askıya alınacaktır. Bu demek ki belirlenen süre zarfında Facebook platformunda gönderi paylaşamayacak" ifadeleri kullanılmıştı. - WASHINGTON