Son Dakika Haberleri: Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder

Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder

57 dakika önce

Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.

Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder, System.String[]
Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19 
Fed, Donald Trump, Ekonomi
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