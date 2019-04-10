Trump'ın Fed adayına tepki: Bağımsızlığı tehdit eder
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Trump'ın Fed için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.
Trump
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:19
'ın Fed
için aday gösterdiği Moore'ye tepki gösteren Temsilciler Meclisi üyesi Carolyn Maloney, "Moore gibi birinin Fed para politikası kararlarının parçası olmasına imkan vermek Fed'in bağımsızlığını ve kredibilitesini tehdit eder" dedi.
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