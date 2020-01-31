Trump'ın Florida'daki tesisinde şüpheli araç paniği! Silah sesleri duyuldu

Florida'daki yerel medyaya göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki Mar-a-Lago isimli kişisel tatil rezidansına siyah bir arazi aracıyla girilmeye çalışıldı. Yerel polisin müdahale ettiği olayda, silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Rezidansın girişindeki güvenliği geçmeye çalışan araca ateş açıldığı, helikopterlerin de dahil olduğu kovalamacanın ardından iki şüphelinin yakalandığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın bugün akşam saatlerinde Washington'dan bu tesise hareket etmeleri bekleniyor.

TRUMP HAFTASONLARINI BURADA GEÇİRİYOR

Trump 1985'ten beri sahibi olduğu rezidansa 'Güney'deki Beyaz Saray' adını verdiği ve genellikle haftasonlarını burada geçirdiği biliniyor. ABD Başkanı'nın bugün ilerleyen saatlerde rezidansta olması bekleniyordu.