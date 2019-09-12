Son Dakika Haberleri: Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay
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Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay

36 dakika önce

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.

Trump'ın göçmen adımına ABD Yüksek Mahkemesinden onay, System.String[]

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkeye alınan Orta Amerikalı sığınmacı sayısına sınırlandırılma getirilmesi talebini onayladı.


Yüksek Mahkeme tarafından alınan söz konusu karar, Honduras, Guatemala ve El Salvador gibi ülkelerden sığınmacı alınmasını engelleyeceği sözü veren Trump için zafer olarak nitelendirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:30 
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