Son Dakika Haberleri: Trump'ın Golan Kararı) Mahmud Abbas: "Filistin'in Kudüs Üzerindeki Egemenliğine ya da Herhangi Bir...

Trump'ın Golan Kararı) Mahmud Abbas: "Filistin'in Kudüs Üzerindeki Egemenliğine ya da Herhangi Bir...

56 dakika önce

(Trump'ın Golan kararı) Mahmud Abbas: "Filistin'in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"

Trump'ın Golan Kararı) Mahmud Abbas:
( Trump'ın Golan kararı) Mahmud Abbas: " Filistin'in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:18 Kaynak: AA

Donald Trump, Kudüs, Mahmud Abbas, Filistin, Güncel
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