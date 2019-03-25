Trump'ın Golan Kararı) Mahmud Abbas: "Filistin'in Kudüs Üzerindeki Egemenliğine ya da Herhangi Bir...
56 dakika önce
(Trump'ın Golan kararı) Mahmud Abbas: "Filistin'in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"
( Trump
'ın Golan kararı) Mahmud Abbas
: " Filistin
'in Kudüs
üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:18 Kaynak: AA
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