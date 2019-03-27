Son Dakika Haberleri: 'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'

'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.

'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür', System.String[]
MHP Genel Başkanı Bahçeli, " Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:47 

Devlet Bahçeli, MHP, İsrail, Golan Tepeleri, Ekonomi
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