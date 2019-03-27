'Trump'ın Golan Tepeleri imzası hükümsüzdür'
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli, " Trump
'ın Golan Tepeleri
'ni İsrail
'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:47
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