Son Dakika Haberleri: Trump'ın Güvenlik Danışmanından Suriye'ye Kimyasal Silah Uyarısı

Trump'ın Güvenlik Danışmanından Suriye'ye Kimyasal Silah Uyarısı

36 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye rejimini, ABD'nin çekilmesini kimyasal silah kullanma fırsatı olarak görmemesi konusunda uyardı.

Trump'ın Güvenlik Danışmanından Suriye'ye Kimyasal Silah Uyarısı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye rejimini, ABD'nin çekilmesini kimyasal silah kullanma fırsatı olarak görmemesi konusunda uyardı.

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilmesi konusunda koordinasyon görüşmeleri yapmak üzere İsrail'e geldi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Bolton Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "ABD'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanımına karşı tutumu değişmedi." ifadelerini kullandı.

Bolton açıklamasında Esed rejimini "çekilmeyi kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak" görmemesi konusunda uyardı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla görüşmesi bekleniyor.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) göre, üst düzey bir yetkili ABD'nin Orta Doğu'da kalmaya devam edeceğini söyledi.

KAN'ın haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bu hafta aralarında İsrail'in de bulunduğu 8 bölge ülkesine düzenleyeceği Orta Doğu ziyaretinde bu ortaklarını açıklayacağı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, cuma günü yaptığı açıklamada, 8 Ocak'ta Ürdün'den başlayacak ve Kuveyt'te sona erecek Orta Doğu turuna çıkacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, Suriye'den birliklerini geri çekmeye karar verdiğini duyurmuş, ABD'li bazı yetkililer de çekilmenin aylar alabileceğini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:21 Kaynak: AA

Donald Trump, Suriye, Güncel
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