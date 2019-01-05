Son Dakika Haberleri: Trump'ın güvenlik danışmanından Suriye'ye 'kimyasal silah' uyarısı

Trump'ın güvenlik danışmanından Suriye'ye 'kimyasal silah' uyarısı

9 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye yönetimini, ABD'nin Suriye'den çekilmesini kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak görmemesi konusunda uyardı.

Trump'ın güvenlik danışmanından Suriye'ye 'kimyasal silah' uyarısı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye yönetimini, ABD'nin Suriye'den çekilmesini kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak görmemesi konusunda uyardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:45 

Suriye, Donald Trump, Ekonomi
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