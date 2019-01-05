Trump'ın güvenlik danışmanından Suriye'ye 'kimyasal silah' uyarısı
9 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suriye yönetimini, ABD'nin Suriye'den çekilmesini kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak görmemesi konusunda uyardı.
ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, Suriye
yönetimini, ABD'nin Suriye'den çekilmesini kimyasal silah kullanmak için bir fırsat olarak görmemesi konusunda uyardı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:45
Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı
Komşusunun Alacaklıları Adresi Karıştırınca Katil Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı
Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak
Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek