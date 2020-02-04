Trump'ın Halk Bankası soruşturması sürüyor - Son Dakika

ABD Senatosu Finans Komitesinin üst düzey üyesi Senatör Ron Wyden'in başlattığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Halk Bankası'na müdahalesini inceleyen soruşturma devam ediyor.

ABD Senatosu Finans Komitesinin üst düzey üyesi Senatör Ron Wyden, Ekim 2019'da ABD'de yürütülen Halk Bankası soruşturmasına Başkan Donald Trump'ın müdahalesini inceleyen soruşturmada Adalet Bakanı William Barr'ın ilişkisi ile ilgili bilgi istediğini duyurdu. Wynden, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının Trump'ın Hazine Bakanı Steve Mnuchin'i Halk Bankası soruşturması ile görevlendirdiğini doğruladığını ve eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Adalet Bakanı William Barr'ı Trump'ın Türkiye ile ilgili şüpheli ilişkileri olduğu konusunda uyardığını ifade etti. Wyden'ın Barr'a yazdığı ve sosyal medya üzerinden de yayınladığı mektupta Trump'ın Türkiye ve Çin liderlerine rahatsız edici ayrıcalıklar tanıdığı bilgisi yer alırken, "Raporlar Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Halk Bankası ile ilgili olası yaptırımları durdurmak için gücünü kullanma sözü verdiğini ve bunun sonucu olarak size ve Hazine Bakanı Mnuchin'e bu konuya karışmanız konusunda talimat verdiğini ifade ediyor" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı ise bahsedilen raporu büyük bir yanlış bilgilendirme olarak gördüklerini ifade ederek, "Kişisel yardım veya etkileme gibi bir konunun tartışılmadığı gibi Adalet Bakanı Barr, Başkan'ın yabancı liderlerle görüşmelerinin uygun olduğunu ifade etti" açıklamasında bulundu.

Mektupta Wyden, kendisinin aylardır sürdürdüğü soruşturmanın aksini gösterdiğini ifade ederek, Barr'dan aralarında herhangi bir kimseden müdahale konusunda bir direktif alıp almadığı, Barr'ın veya herhangi bir Adalet Bakanlığı üyesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan veya diğer Türk yetkililerle Halk Bankası ile ilgili yaptığı görüşmeler de dahil olmak üzere birçok soru yöneltti. Mektupta ayrıca Barr'ın bu gelişmeler sonucunda Halk Bankası soruşturması ile ilgili konularda kendisini geri çekip çekmeyeceği soruldu.

Barr, 18 Şubat tarihine kadar kendisine gönderilen soruları yanıtlamak zorunda.

(İHA)