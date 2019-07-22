Trump'ın hoşuna gidecek açıklama SPD'nin hoşuna gitmedi: Bizimle olmaz
1 saat önce
ALMANYA'NIN yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer'in savunma harcamalarını artırma talebine hükümet ortağı SPD'den sert tepki geldi.
ALMANYA'NIN yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer'in savunma harcamalarını artırma talebine hükümet ortağı SPD'den sert tepki geldi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Savunma Bakanı'nın ilk iş olarak Trump'ın hoşuna gidecek savunma harcamasını artırma talebi, anlaşılır gibi değil. Kramp Karrenbauer'in bu tartışmayı yeniden açması beni çok şaşırttı. Bu iş SPD'yle olmaz. Biz bunu koalisyonda defalarca ifade ettik. Kramp Karrenbauer, önce selefi Ursula von der Leyen
'in bıraktığı sorunlarla uğraşsın" dedi.
Savunma Bakanı'nın talebine muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti de karşı çıktı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, "Savunma Bakanı önce ordudaki sorunları çözsün" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12
Bakan Pakdemirli ithal hayvanlarla ilgili iddiayı doğruladı: Hayvanlar karantina altında Meral Akşener'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlık teklif etti" iddiasına yanıt Adnan Oktar duruşması aralıksız 44 gün sürecek! Trump'tan, İran'ın "Ajanları yakaladık" iddiasıyla ilgili açıklama