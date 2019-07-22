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Trump'ın hoşuna gidecek açıklama SPD'nin hoşuna gitmedi: Bizimle olmaz

1 saat önce

ALMANYA'NIN yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer'in savunma harcamalarını artırma talebine hükümet ortağı SPD'den sert tepki geldi.

Trump'ın hoşuna gidecek açıklama SPD'nin hoşuna gitmedi: Bizimle olmaz, System.String[]
ALMANYA'NIN yeni Savunma Bakanı Kramp Karrenbauer'in savunma harcamalarını artırma talebine hükümet ortağı SPD'den sert tepki geldi. SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, "Savunma Bakanı'nın ilk iş olarak Trump'ın hoşuna gidecek savunma harcamasını artırma talebi, anlaşılır gibi değil. Kramp Karrenbauer'in bu tartışmayı yeniden açması beni çok şaşırttı. Bu iş SPD'yle olmaz. Biz bunu koalisyonda defalarca ifade ettik. Kramp Karrenbauer, önce selefi Ursula von der Leyen'in bıraktığı sorunlarla uğraşsın" dedi.

Savunma Bakanı'nın talebine muhalefet partileri Yeşiller ve Sol Parti de karşı çıktı. Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck, "Savunma Bakanı önce ordudaki sorunları çözsün" dedi.
Donald Trump, Hükümet, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:12 
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