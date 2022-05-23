Trump'ın "iç savaş" paylaşımı tepki topladı - Son Dakika
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Trump'ın "iç savaş" paylaşımı tepki topladı

23.05.2022 17:53
Trump'ın "iç savaş" paylaşımı tepki topladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth" üzerinden yaptığı "iç savaş" paylaşımı, tepki çekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi kurduğu sosyal medya platformu "Truth" üzerinden yaptığı "iç savaş" paylaşımı, tepki çekti.

Trump, Truth üzerinden "MAGA King Thanos" isimli bir kullanıcının paylaşımını tekrar paylaştı.

Söz konusu paylaşımda kullanıcı, El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin ABD hakkındaki "Dünyanın en güçlü devleti çok hızlı çöküyor ki bu da size gerçek sebepleri bir kez daha düşündürüyor. Düşman içeriden olmadıkça bu kadar büyü ve güçlü bir şey bu kadar hızlı yok edilemez." içerikli mesajını "iç savaş" mesajıyla paylaştı.

Trump'ın bu paylaşımının ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

Trump karşıtı siyasi bir grup olan "MeidasTouch'un" Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gözden düşmüş, iki kez azledilmiş eski başkan, az önce başka bir sosyal medya platformundan iç savaş çağrısı yapan kullanıcıyı paylaştı. Bu tehlikeli olmanın da ötesinde." ifadesine yer verildi.

Cumhuriyetçi Parti'de Trump'ı en sert eleştiren isimlerden olan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Kinzinger ise Twitter'daki paylaşımında Trump'ı kınayarak, "Sevgili Cumhuriyetçi arkadaşlarım şimdi seslerini yükseltmek ister mi? ya da 'Önce başka bir seçim daha yapalım' mı diyeceğiz?" dedi.

Demokrat California Temsilcisi Eric Swalwell ise "Trump iç savaş çağrısı yapıyor. Tabii ki Vietnam'da ve dirilişe yürüyüşte olduğu gibi, Trump da savaşmak için yeterli olmayacak." görüşünü paylaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın 'iç savaş' paylaşımı tepki topladı - Son Dakika


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