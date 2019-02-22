Trump'ın İmzaladığı 'Uzay Gücü', Kongrenin Onayını Bekliyor
35 dakika önce
– ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan 'Uzay Gücü'nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı.
– ABD
Başkanı Donald Trump
, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan 'Uzay Gücü'nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' kurulmuş olacak.
Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray
'da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü'nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti. Ayrıca Trump, 'Uzay Gücü'nün kurulma amacının uzayda ABD'nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek; "Amerika
dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Trump'ın bu planının hayata geçmesi için kongrenin onayı gerekli.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:40 Kaynak: DHA
47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı
ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti
Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi
3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı