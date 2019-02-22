Son Dakika Haberleri: Trump'ın İmzaladığı 'Uzay Gücü', Kongrenin Onayını Bekliyor

Trump'ın İmzaladığı 'Uzay Gücü', Kongrenin Onayını Bekliyor

35 dakika önce

– ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan 'Uzay Gücü'nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı.

Trump'ın İmzaladığı 'Uzay Gücü', Kongrenin Onayını Bekliyor, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetlerinin 6. Kolu olarak Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan 'Uzay Gücü'nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' kurulmuş olacak.

Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü'nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti. Ayrıca Trump, 'Uzay Gücü'nün kurulma amacının uzayda ABD'nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek; "Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullandı. Ancak Trump'ın bu planının hayata geçmesi için kongrenin onayı gerekli.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:40 Kaynak: DHA

Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
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