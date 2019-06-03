Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı
30 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başladı.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:43
Başkanı Donald Trump
'ın tartışmalı İngiltere
ziyareti bugün başladı. Eylem ve boykota maruz kalması beklenen Trump, " (Londra
Belediye Başkanı Sadık Han
) Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik" ifadelerini kullandı.
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