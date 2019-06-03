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Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı

30 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başladı.

Trump'ın İngiltere ziyareti hakaretle başladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başladı. Eylem ve boykota maruz kalması beklenen Trump, " (Londra Belediye Başkanı Sadık Han) Bana değil, Londra'daki suçlara odaklanması gereken tam bir ezik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:43 
Londra, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Donald Trump, Ekonomi
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