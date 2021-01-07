Trump'ın Irak ve Suriye'de tam yetki verdiği komutandan Kongre olayları açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Trump'ın Irak ve Suriye'de tam yetki verdiği komutandan Kongre olayları açıklaması Açıklaması

07.01.2021 21:15
Trump'ın Irak ve Suriye'de tam yetki verdiği komutandan Kongre olayları açıklaması Açıklaması, System.String[]

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Towsend, başkent Washington'da yaşanan olaylara ilişkin, anayasanın ordu için temel prensip olduğunu ve hükümet sisteminin yaşananların üstesinden geleceği değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Towsend, başkent Washington'da yaşanan olaylara ilişkin, anayasanın ordu için temel prensip olduğunu ve hükümet sisteminin yaşananların üstesinden geleceği değerlendirmesinde bulundu.

Kıdemli Askeri Danışmanı Başçavuş Richard Tresher ile ortak yazılı açıklama yapan Towsend, ABD'nin daha önce de çok daha zor süreçlerin üstesinden geldiğini belirtti.

Towsend, "Anayasamız hala bizim temel prensibimizdir. Hükümet sistemimiz ise güçlüdür ve bunun üstesinden gelecektir. ABD Afrika Komutanlığı olarak ülkenin Afrika'daki menfaatlerini koruma ve ilerletme görevimize odaklanmış durumdayız. Amerika halkı bizden görevimiz konusunda hazır ve odaklanmış olmamızı bekliyor." ifadesini kullandı.

Towsend'ın görevde olmasına rağmen açıklama yapması dikkat çekti

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon komutanlığı yaptığı 2017'de, Başkan Donald Trump'ın Irak ve Suriye'deki operasyonlar için tam yetki verdiği Orgeneral Townsend'in halen görevde iken ülke içindeki olaylar konusunda açıklama yapması dikkati çekti.

Eski komutan ve savunma bakanları da yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulunmuştu ancak Townsend, ABD kongresinin işgal edildiği olaylara ilişkin açıklama yapan ilk muvazzaf asker oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Irak ve Suriye'de tam yetki verdiği komutandan Kongre olayları açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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