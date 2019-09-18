Trump'ın iran'a yönelik yaptırımları artıracağı haberleri sonrası petrol...

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları artıracağı haberlerinin ardından petrol fiyatları düştü.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.67 düşüşle 64.12 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.28 düşüşle 58.58 dolardan işlem görüyor.
Yatırımcılar ABD Merkez Bankası (Fed) kararını beklerken altın dar çizgide seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
gümüş, yüzde 0.69 düşüşle 18.01 dolardan,
altın, yüzde 0.14 artışla 1,515.60 dolardan,
bakır, yüzde 0.34 düşüşle 2.618 dolardan,
platin, yüzde 0.79 düşüşle 936.70 dolardan ve
paladyum yüzde 1.28 düşüşle 1,579.80 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları, 1,515 dolar seviyesinin üzerine yükselirken, iç piyasada ise, gram altın fiyatı 274 liraya, çeyrek altın 449 liraya gerilerken, Cumhuriyet altını da 1,858 liraya düştü.