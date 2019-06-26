Son Dakika Haberleri: Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap
Son Dakika Güncel Haber

Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok." dedi.

Trump'ın
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidine karşılık "ABD'nin İran'ı yok etme kapasitesi yok." dedi.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran'da CNN muhabirinin sorusu üzerine ABD Başkanı Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidini değerlendirdi.
Trump'ın İran hakkında "kesinlikle yanıldığını" söyleyen Zarif, "ABD, İran'ı yok edecek konumda değil. Yasaklanmış silahlar (kitle imha silahları) kullanmadan bunu yapacak kapasiteleri yok." diye konuştu.
İran'ın herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Zarif, "Buna karşın biz savaş veya çatışma istemiyoruz. Başkan Trump, 18'inci yüzyılda yaşamadığımızı ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'na göre savaş tehditlerinin yasa dışı olduğunu hatırlamalıdır." ifadelerini kullandı.
ABD'nin son haftalardaki eylemlerinin "provokatif" olduğunu kaydeden Zarif, özellikle İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yaptırım kararını tüm İran ulusuna yönelik hakaret kabul ettiklerini vurguladı.
Zarif, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak durdurma kararına ilişkin ise, "İran nükleer anlaşma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2231 numaralı kararında garanti altına alınmış haklarını kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran tarafından Amerikan unsurlarına yapılacak herhangi bir saldırı büyük ve ezici bir güçle karşılık bulacaktır. Bazı alanlarda ezici 'yok edici' anlamına gelebilir." tehdidini savurmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:56 Kaynak: AA
Tahran, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump'tan korkutan İran açıklaması: Fazla uzun sürmez ABD Başkanı Donald Trump'a milli sporcudan büyük tepki! Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi Son Dakika! Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi engellendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 23:11:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın "İran'ı yok ederiz" tehdidine Tahran'dan cevap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]