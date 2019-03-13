Trump'ın iş hayatına soruşturma
23 dakika önce
New York Başsavcılığı, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma başlattı.
New York Başsavcılığı
, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD
Başkanı Trump
hakkında soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:05
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