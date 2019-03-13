Son Dakika Haberleri: Trump'ın iş hayatına soruşturma

Trump'ın iş hayatına soruşturma

23 dakika önce

New York Başsavcılığı, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma başlattı.

Trump'ın iş hayatına soruşturma, System.String[]
New York Başsavcılığı, bankalardan kredi almak için "mal varlığını abarttığı" iddiaları üzerine ABD Başkanı Trump hakkında soruşturma başlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:05 

Başsavcı, New York, Donald Trump, Ekonomi
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