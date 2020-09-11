"Trump'ın 'komutanlar beni sevmiyor' söylemi seçim çalışması" - Son Dakika

– ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Pentagon'un komuta kademesi beni seviyor çünkü savaş istiyorlar' açıklamasını değerlendiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kaynak, "Trump seçmene, halkın yanında olduğunu göstermeye çalışıyor. 'Ben halkla beraberim ama bazı seçkinler, elitler beni istemiyor' popülist siyasetçilerin tipik söylemidir. Dolasıyla 'sizinle beraber olduğum için beni seçmeye devam edin' demeye getiriyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin kendisini sevdiğini ancak Pentagon'un komuta kademesinin kendisini muhtemelen sevmediğini söyledi. Trump, 'bunun sebebinin de komutanların savaş istemesi olduğunu' iddia etti.Ölen ABD askerleri hakkında iki yıl önce 'beceriksizler' dediği iddiasını yine yalanlayan Trump, "ABD askerlerinin kendisini çok sevdiğini" dile getirdi. Savaş isteyen Pentagon'un komuta kademesinin kendisini sevmediğini ifadelerini kullanan Trump, "Çünkü onlar savaş istiyor. Böylece bombaları, savaş uçaklarını ve başka şeyleri üreten şirketler mutlu olacak" dedi.

"ABD TARİHİNİN EN İDEOLOJİK SEÇİMİNE GİDİYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sıra dışı açıklamalarının seçimlerde aday olduğunu açıkladığından beri devam ettiğini söyleyen İstanbul Altınbaş Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Bahadır Kaynak, "ABD, kasım ayında tarihinin en ideolojik seçimine gidecek. Sağ ve sol siyasi akımlar arasında ciddi kopuşlar var. Pandemi dönemindeki ekonomik kriz Trump'ı geriye düşürdü. Ayrıca, uzun süredir devam eden sokak eylemleri de seçmende reaksiyon oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"TRUMP VATANSEVER OLMADIĞINA YÖNELİK İDDARA CEVAP VERİYOR"

Dr. Öğretim Üyesi Kaynak, "Trump'ın kendi seçmen tabanında güç kaybetmesinin esas nedenlerinden biri 'yeterince vatansever olmadığı' yönündeki iddialar. 'Önce Amerika' söylemlerinin gerçekçi olmadığına dair beyanatlar var. ABD'nin 1 ve 2'nci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için yeterince saygı göstermediğine yönelik söylemler oldu. Trump, bu açıklamalarıyla onlara cevap vermeye çalışıyor. Aslında şehitlere, silahlı kuvvetlere saygısız olmadığını, sorunun Pentagon'un üst kademedeki generalleriyle olduğunu anlatmaya çalışıyor. Onu da silah lobilerine yani ABD derin devletine bağlıyor" diye konuştu.

"SEÇMENLE BERABER OLDUĞUNU GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR"

Popülist siyasetçilerin aynı söylemleri olduğunu vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Kaynak, "Trump seçmene şunu söylemek istiyor, 'Benim halkla, halkın çocuğu olan askerlerle sorunum yok. Ama elitlerin uzantısı olan bazı generaller beni istemiyor.' 'Ben halkla beraberim ama bazı seçkinler, elitler beni istemiyor' söylemi popülist siyasetçilerin tipik söylemidir. Dolasıyla 'sizinle beraber olduğum için beni seçmeye devam edin' demeye getiriyor. Trump'ın son açıklamaları kendine yönelik bazı suçlamaların cevabı gibi görülebilir" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMDE TRUMP'I EKONOMİ VURACAK"

Bu söylemlerin seçimlere çok etki edeceğini düşünmediğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Bahadır Kaynak, "Ana etki edecek 2 temel problem var. Birincisi ekonomi, zaten Trump'ı vuracaktır. Oldukça zor bir yıl geçiriyorlar. Yılın başında iyi gidiyorlardı ama salgınla ciddi negatif gelişmeler oldu. Toplumun genelinde işsizlik ve yoksulluk sorunu devam ediyor. İkinci etken ise güvenlik gibi duruyor. Sokaklardaki eylemler yaygınlaşıyor, insanlar kendilerini güvende hissetmiyor. Trump bunu lehine kullanabilir, bu da cumhuriyetçilerin lehine demokratların aleyhine olur. Aslında kasım seçimlerinde dengelerin nasıl olacağını göreceğiz" dedi.

- İstanbul