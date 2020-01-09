Trump'ın konuşması piyasaları rahatlattı

Trump'ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı.
Trump'ın ABD- İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı. Altın ve petrol gerilerken; dün piyasaların kapanışında 5,95 seviyelerindeki dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde 5,92'den el değiştiriyor.
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9.1.2020 09:17:11. #1.11#
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