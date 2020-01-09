Trump'ın konuşması piyasaları rahatlattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Trump'ın konuşması piyasaları rahatlattı - Son Dakika Ekonomi

Trump'ın konuşması piyasaları rahatlattı

15 dakika önce

Trump'ın ABD-İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı.

Trump'ın konuşması piyasaları rahatlattı, System.String[]

Trump'ın ABD- İran geriliminde tansiyonu düşüren açıklamaları piyasaları da rahatlattı. Altın ve petrol gerilerken; dün piyasaların kapanışında 5,95 seviyelerindeki dolar/TL kuru, bu sabahki işlemlerde 5,92'den el değiştiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:01 
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