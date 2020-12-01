Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti - Son Dakika

Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti

01.12.2020 05:13
Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Danışmanı Dr. Scott Atlas görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de kamuoyunda sıkça eleştirilere uğrayan Dr. Atlas, ilk olarak Fox News kanalında yer alan yazılı bir açıklamayla istifasını duyurdu.

Trump'a gönderdiği istifa mektubunda, "ABD Başkanı özel danışmanlığı görevimden ayrıldığımı bildiriyorum." ifadesini kullanan Atlas'ın görevden ayrılmasında, Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kaybetmesinin ana neden olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 4,5 ay önce bu göreve getirilen Atlas, özellikle maske konusundaki açıklamaları sebebiyle medyada yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Kasım ayı başında Rus RT kanalına bir röportaj veren Atlas, kamuoyunda ciddi eleştiri alınca kanalın, ABD Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası'na (FARA) tabi olduğunu bilmediğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İstifa, Atlas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın Kovid-19 Danışmanı Scott Atlas görevinden istifa etti - Son Dakika


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