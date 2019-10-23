Trump'ın linç benzetmesine tepki yağıyor

Hakkında başlatılan azil soruşturmasına "linç" diyen ABD Başkanı Trump'a tepki yağıyor. Trump, Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden birini fütursuzca görmezden gelmekle suçlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, hakkında başlatılan azil soruşturmasını sosyal medya hesabında "linç" olarak nitelemesi tepki çekti. Amerikan tarihinin en karanlık sayfalarından birine işaret eden bu benzetmeye Demokratlar başta olmak üzere çok sayıda siyasi tepki gösterdi.



Afro-Amerikan Demokrat siyasetçi James Clyburn, bu kelimeyi hiçbir Amerikan başkanının kendine mal etmemesi gerektiğini ve bu ifade hakkında çok dikkatli olunmasının şart olduğunu ifade etti.



Bir başka Afro-Amerikan Demokrat politikacı Bobby Rush da, Trump'tan söz konusu mesajı silmesini istedi. Rush, Trump'a, "Bu ülkenin kuruluşundan bu yana benim gibi görünen kaç kişinin sizin gibi görünenler tarafından linç edildiğini biliyor musunuz?" sözleriyle tepki gösterdi. Alabama Senatörü Doug Jones ise, ABD Başkanına ithafen "Hayır efendim! Bu bir linç DEĞİL ve Afro-Amerikalıları terörize etmek ve katletmek için bir silah olarak kullanılan bu korkunç eylemi dillendirdiğiniz için kendinizden utanın" ifadelerini kullandı. Jones, Trump'a eğer lincin neye benzediğini görmek istiyorsa Montgomery'de bulunan ve tarihin bu karanlık dönemine ışık tutan müzeye gitmesini tavsiye etti.



Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Lindsey Graham ise Trump'ın betimlemesinin yerinde olduğunu belirterek, "Bu (azil süreci) tam anlamıyla bir linç" diye konuştu. Beyaz Saray sözcüsü Hogan Gidley de Trump'ı savunarak, başkanın attığı bu tweetle göreve geldiğinden bu yana medyanın saldırılarına maruz kaldığına işaret ettiğini, ancak "kendi başına gelenleri Amerikan tarihinin en karanlık dönemlerinden biriyle karşılaştırmadığını" söyledi.



Trump ne demişti?



ABD Başkanı Trump, bugün attığı tweette, "Eğer günün birinde bir Demokrat başkan olursa ve Cumhuriyetçiler küçük bir farkla da olsa Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde ederse, bir yargılama, adalet ya da hukuki haklar söz konusu olmaksızın başkanı azledebilirler. Cumhuriyetçiler burada bir lince tanık olduklarını unutmasınlar. Ama yine de biz kazanacağız" ifadelerini kullanmıştı.



19. yüzyılın sonlarında Afro-Amerikalıların terörize edilerek linç edildiği olaylar özellikle ülkenin güney eyaletlerinde oldukça yaygındı. Irkçı bir arka planı olan bu vahşetin yaşandığı dönemi anımsattığı için "linç" tabiri konusunda toplumsal bir hassasiyet bulunuyor. İnsan hakları savunucularının verilerine göre 1877 ile 1950 yılları arasında ABD'de aralarında kadın ve çocukların da buılunduğu en az 4 bin kişi linç edilerek öldürüldü. Beyazlar tarafından katledilen ve büyük çoğunluğu Afro-Amerikalılardan oluşan kurbanların canlı canlı yakılarak, vurularak, dövülerek ve asılarak öldürüldükleri biliniyor. Ancak kayıtlı olan bu 4 bin cinayetin yanında gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Yaşanan bu ırkçı terör sebebiyle, söz konusu dönemde milyonlarca Afro-Amerikalı ülkenin kuzey eyaletlerine göç etmek zorunda kalmıştı.



AP,dpa/ SÖ,ET



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