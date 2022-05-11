Trump'ın mahkemeye itaatsizlikten günlük 10 bin dolar ödeme cezası kaldırıldı - Son Dakika
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Trump'ın mahkemeye itaatsizlikten günlük 10 bin dolar ödeme cezası kaldırıldı

11.05.2022 20:32
Trump'ın mahkemeye itaatsizlikten günlük 10 bin dolar ödeme cezası kaldırıldı

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'a New York'ta mahkeme celbini cevapsız bıraktığı için verilen günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezası kaldırıldı.

NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'a New York'ta mahkeme celbini cevapsız bıraktığı için verilen günlük 10 bin dolar "sivil itaatsizlik" cezası kaldırıldı.

New York yargıçlarından Arthur Engoron, belirli koşulların karşılandığı gerekçesiyle günlük 10 bin dolar ceza kararını kaldırarak Trump'ın, sadece 110 bin dolar ödemesine karar verdi.

Yargıç, söz konusu "sivil itaatsizlik" kararının ardından Trump'ın, bir üst mahkemeye yaptığı başvuru sonuçlanıncaya kadar ödemesi gereken 110 bin doların bloke hesapta tutulmasını kabul etti.

Trump 110 bin doları ödemezse, yargıç günlük 10 bin dolar ödenmesi cezasını tekrar uygulamaya koyacak.

Yargıç Engoron, 25 Nisan'da, Başsavcı Letitia James'in talep ettiği belgeleri vermemek için "ayak sürüyen" Trump'ın hareketini "itaatsizlik" sayarak mahkemeye cevap vermediği her gün için 10 bin dolar ceza ödemesine karar vermişti.

James 7 Nisan'da, aile şirketi hakkındaki davayla ilgili mahkemenin istediği belgeleri teslim etmeyen Trump'ın sivil itaatsizlik ve mahkeme emrine uymadığı iddiasıyla yargılanıp para cezasına çarptırılmasını istemişti.

Trump ise bu kararın ardından temyiz mahkemesine başvurmuştu.

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Donald Trump, New York, Mahkeme, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın mahkemeye itaatsizlikten günlük 10 bin dolar ödeme cezası kaldırıldı - Son Dakika


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