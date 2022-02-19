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Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında "gizli belgeler" varmış - Son Dakika

Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında "gizli belgeler" varmış

19.02.2022 02:09
Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında "gizli belgeler" varmış

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yaşadığı malikanede geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida'da yaşadığı malikanede geçen hafta el konulan 15 kutu belgenin arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de olduğu ortaya çıktı.

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresinden (NARA) yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Florida'daki "Mar-a-Lago" isimli malikanesinde geçen hafta el konulan 15 kutu dolusu belgenin içeriğine yer verildi.

Çoğu ulusal güvenlik belgeleri olan ve 6 Ocak Kongre baskını soruşturması kapsamında Trump'tan alınan belgeler arasında "gizli bilgi" damgalı belgelerin de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, NARA'nın incelemelerinde "Trump yönetimindeki kişilerin de sosyal medya ve e-posta kayıtlarını gerektiği gibi tutmadığına ve kişisel hesaplarını kullandığına dair" kanıtlara da ulaştığı aktarıldı.

ABD yasalarına göre Beyaz Saray kayıtlarının düzenli şekilde tutulmamasından dolayı şahıslara 3 yıl hapis cezası ve 2 bin dolar para cezası verilebiliyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Florida, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'ın malikanesinde ele geçirilen belgeler arasında 'gizli belgeler' varmış - Son Dakika


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