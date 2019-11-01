Son Dakika Haberleri: "Trump'ın mektubuna Barış Pınarı Harekatı ile cevap verildi"
Son Dakika Politika 'Trump'ın mektubuna Barış Pınarı Harekatı ile cevap verildi'

"Trump'ın mektubuna Barış Pınarı Harekatı ile cevap verildi"

6 saat önce

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı belirtilen mektuba cevabın Barış Pınarı Harekatı ile verildiğini bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı belirtilen mektuba cevabın Barış Pınarı Harekatı ile verildiğini bildirdi.

Özalan yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin televizyon tartışmaları ve Meclis konuşmalarında sürekli Trump'ın mektubunu dile getirdiğini, amaçlarının alınan başarıları gölgelemek olduğunu kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye bütün terör örgütlerini kendi topraklarında yetiştirip, Suriye'ye gönderdi" sözleriyle iftira attığını ifade eden Özalan, "(Bizim ülkemize turist göndermeyin, can güvenliği yok) diyor. Kendi milletvekilleri 'Türkiye, sarin gazı üretiyor' diye yalan söylüyor. HDP'li milletvekilleri Türk askerine 'işgalci' ve Türkiye'ye 'katil devlet' diyor. Bu söylenenler bütün dünyaya servis edilirken, nedense Türkiye'nin itibarı hiç düşünülmüyor." ifadeleri kullanıldı.

Özalan, açıklamasında şunları kaydetti:

"O mektubun cevabı fazlasıyla verildi zaten. Mektubun geldiği gün, Barış Pınarı Harekatı başlatılarak cevap verildi. ABD'nin destek olduğu teröristler etkisiz hale getirildi. Resulayn ve Tel Abyad teröristlerden temizlendi. ABD'nin YPG'ye verdiği silahlara el kondu. Türkiye, isteklerini kabul ettirdi. Rusya ile masaya oturarak, teröristlerin Tel Rıfat ve Menbiç'ten çıkmasını sağladı. Daha nasıl cevap verilecekti ? CHP önce kendi itibarını kurtarsın. İsimleri sürekli teröristlerle anılıyor. HDP gözlerinin içine baka baka hesap soruyor, CHP'de çıt yok. O kadar destek olmuşlar, öyle söylüyorlar. Bir teşekkür etsinler hiç olmazsa."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:52 Kaynak: AA
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