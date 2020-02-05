Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu - Son Dakika Dünya

Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

7 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu.

ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu. Trump konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini görmezden geldi ve sıkmadı. View on euronews

Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36 
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