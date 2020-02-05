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Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu
7 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu.
ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu. Trump konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini görmezden geldi ve sıkmadı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:36
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