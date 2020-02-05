Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu - Son Dakika Dünya

Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu

6 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın 'Birliğin Durumu' konuşmasına Trump-Pelosi gerginliği damgasını vurdu. Trump konuşmasına başlarken, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini görmezden geldi ve sıkmadı.

Trump'ın metnini yırtan Pelosi: En nazik seçenek buydu, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'nin elini sıkmazken, Pelosi ise Trump'ın konuşma metnini yırttı.


ABD Başkanı, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmada öne çıkan Trump'ın sözlerinden çok uluslararası basında da manşet olan iki görüntü oldu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:39 
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