Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım
1 saat önce
ABD Kongresinde Başkan Trump'ın imzaladığı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren yasa tasarısı sunuldu.
ABD Kongresinde Başkan Trump'ın imzaladığı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren yasa tasarısı sunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:34
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