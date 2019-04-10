Son Dakika Haberleri: Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım

1 saat önce

ABD Kongresinde Başkan Trump'ın imzaladığı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren yasa tasarısı sunuldu.

Trump'ın Müslüman ülkelere seyahat yasağına karşı adım, System.String[]
ABD Kongresinde Başkan Trump'ın imzaladığı Müslüman ülkelere uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını da içeren yasa tasarısı sunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:34 
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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