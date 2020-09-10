Trump'ın Nevada mitingi, korona virüs kısıtlamaları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta sonu Nevada eyaletinde düzenleyeceği mitingleri, yerel yetkililerin eyaletin korona virüsle mücadele kapsamında 50'den fazla kişinin toplanmasına yönelik yasağın ihlal edileceği gerekçesiyle iptal edildiği açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüs kısıtlamaları nedeniyle Nevada eyaletinde düzenleyeceği mitingi iptal edildi. Trump'ın Nevada eyaletindeki mitingleri Las Vegas ve Reno kentlerindeki havaalanlarında planlanmıştı. Nevada eyaletinin Demokrat Valisi Steve Sisolak, eyaletteki korona virüs vaka oranlarını düşürme çabalarının bir parçası olarak Mayıs ayından bu yana yüz yüze toplantıları 50 kişiyle sınırlandırıldığını ifade etti.

Demokrat Parti, Nevada eyalet sözcüsü Madison Mundy yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu güvensiz mitingleri küresel bir pandeminin ortasında düzenlemeyi bile düşünmesi, Nevadalıları tamamen önemsememesinin sadece son örneğidir" şeklinde konuştu. Trump, diğer eyaletlerde havaalanlarında düzenlediği seçim mitinglerinde, çoğu zaman yerel yönetimlerin aldığı korona virüs kararlarını ihlal eden mitingler düzenledi. Trump, Salı günü Kuzey Carolina eyaletinde havaalanında yaptığı miting, eyalet kurallarının açık hava toplantılarını 50 kişiyle sınırlamasına rağmen binlerce kişiyle buluşması tepkilere neden olmuştu.

Trump'ın kampanya sözcüsü Tim Murtaugh ise Demokratları Trump'ın seçmenlerle konuşmasını engellemeye çalışmakla suçladı. Beyaz Saray da Trump'ın mitinglerine katılanların maske takmaya teşvik edildiğini ve toplantıların Amerikan sokaklarında barışçıl protesto gösterilerine katılan insanlardan farklı olmadığını açıkladı. - NEVADA