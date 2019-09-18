Trump'ın New York'taki plazasına araç girdi: 3 yaralı
29 dakika önce
New York'un New Rochelle bölgesinde bulunan Trump Plaza'nın lobisine bir araç daldı, olayda 2 yaya ve aracın sürücüsü yaralandı
New York'un New Rochelle bölgesinde bulunan Trump Plaza'nın lobisine bir araç daldı. Olayda 2 yaya ve aracı kullanan kişi yaralandı.
Polisten yapılan açıklamada olayın kaza gibi göründüğü ve şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15
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