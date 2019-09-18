Son Dakika Haberleri: Trump'ın New York'taki plazasına araç girdi: 3 yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Trump'ın New York'taki plazasına araç girdi: 3 yaralı

29 dakika önce

New York'un New Rochelle bölgesinde bulunan Trump Plaza'nın lobisine bir araç daldı, olayda 2 yaya ve aracın sürücüsü yaralandı

Trump'ın New York'taki plazasına araç girdi: 3 yaralı, System.String[]

New York'un New Rochelle bölgesinde bulunan Trump Plaza'nın lobisine bir araç daldı. Olayda 2 yaya ve aracı kullanan kişi yaralandı.


Polisten yapılan açıklamada olayın kaza gibi göründüğü ve şüpheli bir durumun olmadığı belirtildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Donald Trump, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Taliban bu saldırılara devam ettikçe barış görüşmesi yapılmayacak"
Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 09:44:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın New York'taki plazasına araç girdi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]