Trump'ın Oğlundan Tartışmalı Duvar Paylaşımı

NEW ABD Başkanı Donald Trump 'ın oğlu Donald Trump Jr, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda babasının Meksika sınırında yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesine yer verdi.Donald Trump Jr, ABD'de son dönemde federal hükümetin kapanmasına yol açan Meksika duvarı tartışmalarının ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımla okları üzerine çekti.Trump Jr, söz konusu paylaşımında, "Neden hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirebildiğinizi biliyor musunuz? Çünkü duvarlar işe yarıyor." ifadesini kullandı.Bunun üzerine oğul Trump'a sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Bir Twitter kullanıcısı Trump Jr'ın paylaşımına, "Doğrusunu istersen şu anda hayvanat bahçesinde keyifli bir gün geçirilemiyor. Milli Hayvanat Bahçesi , Trump'ın hükümeti kapatması nedeniyle şu an açık değil." şeklinde yanıt verdi.ABD Başkanı Trump da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar ördürüyor, bu nedenle bu ülke de aynı korumayı hak ediyor." yorumunda bulunmuştu.Ayrıca Başkan Trump, Instagram'da, Meksika sınırına yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının yer aldığı "Duvar geliyor" yazılı bir paylaşımda bulunmuştu.Trump'ın politikaları göçmen kervanına engel olamadıÖte yandan ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza biriminden yapılan açıklamada, Trump'ın Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmen kervanına yönelik engelleme çabaları ve her gün kısıtlı sayıda kişinin işleminin yapılmasına yönelik adımlarının, göçmenleri yollarından döndürmediği ortaya çıktı. Söz konusu açıklamaya göre, Sınır Muhafaza görevlileri, aralık ayında 27 bin 518 kişiyi sınırı geçmeye çalışırken yakaladı. Bu bir ayda yakalanan en çok göçmen sayısını teşkil ediyor.ABD'de duvar kriziABD Temsilciler Meclisi'nden geçen geçici bütçe yasa tasarısında, Meksika sınırına örülecek duvar için 5,6 milyar dolar fon ayrılmıştı. Ancak Senato bu miktarı kabul etmediği için tasarı, Trump ile Kongre arasında krize neden olmuştu.Trump, geçici bütçe tasarısını Meksika duvarı için finansman içermediği gerekçesiyle imzalamayacağını açıklamıştı.Demokratların duvar finansmanı konusunda geri adım atmaması sonrasında federal hükümet kısmen kapanmıştı.