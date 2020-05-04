ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık - Son Dakika

Koronavirüs hastalığına karşı etkili olan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın kullanımına ilişkin Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık geldi.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Remdesivir" adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavilerinde kullanılmasına ilişkin bir soruya "İlacın potansiyel kullanımı için orada (ABD'de) umut sinyalleri var." yanıtını verdi.

İlacı üreten Amerikan Gilead ilaç şirketiyle DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un en üst düzeyde doğrudan görüştüğü bilgisini aktaran Ryan, ilacın küresel çapta "dayanışma" denemelerinin başlayacak olmasından memnuniyet duyduklarını kaydetti.

ABD, ACİL ONAY VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gilead ilaç şirketinin ürettiği "Remdesivir" adlı antiviral ilaca "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.

AVRUPA'DA İLACA ONAY VERECEK

Aşı çalışmaları sürerken, Kovid-19 hastalığına yakalananlara verilen Remdesivir isimli ilaca AB'nin iki gün içinde onay vereceği belirtildi. Böylece, ABD'den sonra AB'nin de onayını alan Remdesivir, AB'deki corona vakalarına karşı ilk onaylı Kovid-19 ilacı olacak.