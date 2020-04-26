Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Trump'ın yeni tip koronavirüse karşı işe yaradığını ve kullanılabileceğini öne sürdüğü hidroksiklorokinle ilgili bir uyarı yayımladı.



Uyarı, Covid-19 salgınının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) en yoğun yaşandığı New York'taki bir hastanede çalışan doktorların hazırladığı rapor üzerine gündeme geldi. New York'taki doktorlar, başkan Trump'ın önerdiği şekliyle hidroksiklorokin ile birlikte antibiyotik azitromisin tedavisi uygulanan 84 Covid-19 hastasının çoğunluğunda kalp ritminde anormalliklerlin oluştuğunu rapor etti.