Trump'ın 'Orta Doğu Planı': Kudüs bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bilrikte "Yüzyılın Planı" adını verdiği Orta Doğu Barış Planı'nı açıkladı. Planda Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in olması öngörülüyor.

Trump'ın şu ana kadarki konuşmasından notlar şöyle:

"Bu vizyon geçmiştekilerden çok farklı. Geçmiştekiler çok ayrıntılı önerilerdi, ve çok ayrıntılı olduğu için de başarılması zor önerilerdi. Kesin ve taktik çözümlere ihtiyacımız var.

"Her iki tarafla da bir araya geldim, İsrail şimdi barışa doğru önemli bir adım atıyor. Doğrudan müzakerelere gidecek bir yolu kabul etti."

"Şöyle bir durumumuz da var. Şu an bir yarış içerisindeyiz. Her iki taraf da barışı çok istiyor. İsrail ilk defa bir kavramsal harita çıkarılmasına izin verdi. Bu, ödünlerin verileceği bir harita olacak."

"Ortaya koyduğumuz plan, Filistin'in topraklarını iki katına çıkaracak."

Hiçbir Filistinli ya da İsrailli evlerini terk etmek zorunda kalmayacak."

"50 milyar dolarlık bir yatırımla birlikte yeni kurulacak olan Filistin devletinin ekonomisini tesis etmesine yardımcı olacağız."

"Filistin Cumhurbaşkanı Abbas'a sesleniyorum; bu toprakları alın ve kendi ülkenizi kurun"

Trump'ın açıklaması devam ediyor.