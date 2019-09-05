Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Greenblat'ın istifasını doğrulayarak, "Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason sadık, harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat olmuştur. İsrail'e bağlılığı ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışı unutulmayacak. Teşekkürler Jason" dedi. - WASHINGTON
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