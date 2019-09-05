Son Dakika Haberleri: Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti
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Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.

Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblat görevinden istifa etti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblat görevinden istifa etti.


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden Greenblat'ın istifasını doğrulayarak, "Yönetimimde neredeyse 3 yıl sonra, Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam edecek. Jason sadık, harika bir arkadaş ve fantastik bir avukat olmuştur. İsrail'e bağlılığı ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışı unutulmayacak. Teşekkürler Jason" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
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ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt istifa etti
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