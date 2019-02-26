Son Dakika Haberleri: Trump'ın Petrol Mesajı Benzin Fiyatında İndirim Beklentisi Oluşturdu

Trump'ın Petrol Mesajı Benzin Fiyatında İndirim Beklentisi Oluşturdu

43 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının yüksek olduğunu açıklamasından sonra benzin fiyatlarına dün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından yarın pompada 11 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu indirimin sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam saatlerinde attığı bir tweet. Trump petrol üreticisi OPEC ülkelerine seslenerek petrol fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet etmişti. Trump’ın bu tweet’inin ardından […]The post Trump’ın petrol mesajı benzin fiyatında indirim beklentisi oluşturdu appeared first on Enerji Enstitüsü.

Trump'ın Petrol Mesajı Benzin Fiyatında İndirim Beklentisi Oluşturdu, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın petrol fiyatlarının yüksek olduğunu açıklamasından sonra benzin fiyatlarına dün yapılan 17 kuruşluk zammın ardından yarın pompada 11 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Bu indirimin sebebi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın dün akşam saatlerinde attığı bir tweet. Trump petrol üreticisi OPEC ülkelerine seslenerek petrol fiyatlarının yüksek olduğundan şikayet etmişti.

Trump'ın bu tweet'inin ardından brent petrolün varili yüzde 3.5 düşerek 64.54 dolara geriledi. Brent petrolün varili 15 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Trump mesajında, "Petrol fiyatları çok yüksek. OPEC lütfen rahatla ve sakin ol. Dünya bu fiyat yükselişini kaldıramaz kırılgandır!" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:40 

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