"Trump'ın politikaları adilane değil"
1 saat önce
Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, "ABD'de Başkan Trump'ın politikaları karmaşık, özellikle yükselmekte olan piyasalarda çok karmaşık bir hale geliyor.
Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, " ABD
'de Başkan Trump
'ın politikaları karmaşık, özellikle yükselmekte olan piyasalarda çok karmaşık bir hale geliyor. Adilane değil bu politikalar" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:39
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