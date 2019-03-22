Son Dakika Haberleri: "Trump'ın politikaları adilane değil"

"Trump'ın politikaları adilane değil"

1 saat önce

Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, "ABD'de Başkan Trump'ın politikaları karmaşık, özellikle yükselmekte olan piyasalarda çok karmaşık bir hale geliyor.

Uluslararası Finans Enstitüsü Genel Müdürü Robin Brooks, " ABD'de Başkan Trump'ın politikaları karmaşık, özellikle yükselmekte olan piyasalarda çok karmaşık bir hale geliyor. Adilane değil bu politikalar" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:39 

Donald Trump, Ekonomi
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