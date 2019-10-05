Son Dakika Haberleri: Trump'ın satın almak istediği Grönland'da halkın derdi başka
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Trump'ın satın almak istediği Grönland'da halkın derdi başka

1 saat önce

Dünyanın en büyük adası Grönland hem ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istemesi hem de iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle son dönemde sık sık gündeme geliyor.

Dünyanın en büyük adası Grönland hem ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istemesi hem de iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle son dönemde sık sık gündeme geliyor. Ancak ada halkı siyasetten çok geçim derdinde. Eriyen buzullar nedeniyle çoğu ada sakini geçimini sağlamakta zorlanıyor.

Trump'ın satın almak istediği Grönland'da halkın derdi başka

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Grönland, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:02 
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