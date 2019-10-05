Trump'ın satın almak istediği Grönland'da halkın derdi başka

Dünyanın en büyük adası Grönland hem ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı satın almak istemesi hem de iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle son dönemde sık sık gündeme geliyor. Ancak ada halkı siyasetten çok geçim derdinde. Eriyen buzullar nedeniyle çoğu ada sakini geçimini sağlamakta zorlanıyor.