Son Dakika Haberleri: Trump'ın Savaş Nedeni Venezuela'nın Petrolüdür"

Trump'ın Savaş Nedeni Venezuela'nın Petrolüdür"

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu belirterek, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir?

Trump'ın Savaş Nedeni Venezuela'nın Petrolüdür
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu belirterek, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir." ifadelerini kullandı.

Maduro, Russia Today (RT) İspanyolcaya verdiği röportajda, ülkedeki problemlerin ancak diyalogla çözülebileceğini, gasp ve darbe ile bir netice alınamayacağını belirtti.

Muhalefete ve bütün ülkelere uzlaşı ve diyalog çağrısını yineleyen Maduro, tarihte nasıl anılacağının kendisi için önemi bulunmadığını ancak "halkına sırtını dönüp kaçan, sözlerine sadık olmayan, hain ve zayıf bir lider olmayacağını" söyledi.

Maduro, tek amacının halka karşı sorumluluklarını yerine getirmek olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırganlığı karşında hazır olduklarını ifade etti.

Bazı ülkelerin seçim çağrılarına yönelik soruya Maduro, herhangi bir seçime ihtiyaç duymadıklarını kaydederek, seçim çizelgesine uygun olarak 2020'de parlamento seçimlerini yapacaklarını dile getirdi.

Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahalede bulunmak niyetinde olduğunu söyleyen Maduro, "Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı savaş nedeni nedir? Savaş nedeni, Venezuela'nın petrolüdür, Venezuela'nın zenginlikleridir, altın, gaz, demir, elmas ve diğer maddi zenginlikleri." ifadelerini kullandı.

Maduro, dünya ile iletişim kanallarını her zaman açık tutacaklarını yineleyerek, "Venezuela'da işgal olmayacak ancak bu kutsal topraklarımızı savunmak için hazırlıklı olmayacağımız anlamına gelmez." dedi.

"Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız"

Ülkedeki ekonomik problemleri çözmek için tedbir alacaklarını belirten Maduro, "Ekonomik bir savaşla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Maduro, nakit akışının tamamen ABD'ye bağlı olmadığının altını çizerek, açığı Çin, Rusya ve Hindistan gibi ülkelere daha fazla petrol satarak gidereceklerini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Venezuela, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Ülkedeki Siyasi Krizin Çözümü İçin Papa'dan Yardım İstedi Trump'ın Askeri Müdahale Çıkışına Maduro'dan Hodri Meydan: Hazırız

Son Dakika! İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Son Dakika! Şişli'de Polisle Şüpheliler Arasında Çatışma Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:54:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'ın Savaş Nedeni Venezuela'nın Petrolüdür"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]