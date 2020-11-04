Trump'ın seçim ekibinden Michigan'dan sona Pensilvanya'da da oy sayım işlemlerinin durdurulması için dava - Son Dakika

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanya ekibi, seçim yarışında en kritik eyaletlerden Pensilvanya'da, oy sayım işlemlerinin durdurulması talebinde bulundu.

Trump'ın Kampanya Danışman Yardımcısı Justin Clark, seçim yarışında kazananın belirlenmesinde önemli rol oynayacak Pensilvanya eyaletinde devam eden oy sayma işlemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Bu seçimlerin ülke tarihi açısından "en önemli" seçimler olduğunu belirten Clark, "Bu seçimlerin güvenliği, milletimizin yararınadır. Pensilvanya'da kötü şeyler duruyor. Demokratlar, Cumhuriyetçilere oylarını kullandırtmamaya ve çoğunluğunu azaltmaya çalışıyor." iddialarında bulundu.

Yüksek Mahkemenin, bu eyalette 6 Kasım'a kadar oy merkezlerine postayla ulaşan oyların kabul edilmesine yönelik kararını da eleştiren Clark, "Yüksek Mahkemenin, yasalara aykırı biçimde postayla oyların kabul edilmesi süresini uzatması kararına karşı da dava açacağız." ifadesini kullandı.

"Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı"

Bu eyaletteki süreçle ilgili 2 karar daha aldıklarının altını çizen Clark, "Demokrat seçim yetkililerine karşı, oy sayımını Cumhuriyetçi yetkililerden sakladılar. Şu anda tüm ülkenin gözü Pensilvanya'da ancak Pensilvanya yönetimi, postayla gelen oyların sayımını durdurmalı. Bu konuda da dava açtık." bilgisini paylaştı.

Clark, Pensilvanya Demokrat Parti teşkilatına da seçim kanunlarını ihlal ettikleri için dava açtıklarını duyurdu.

Trump'ın kampanya ekibi, seçim yarışının kafa kafaya sürdüğü Michigan eyaletinde, oy pusulalarının sayım işlemlerini gözlemlemek için kendilerine erişim sağlanmadığını gerekçe göstererek oy sayım işlemlerinin durdurulması için eyalet mahkemesinde dava açtıklarını bildirmişti.